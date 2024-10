In der Aufstellung des FC Bayern München für das Königsklassen-Spiel bei Aston Villa gibt es eine Überraschung: Jamal Musiala sitzt auf der Bank. Zwei Kollegen sind neu in der Startelf.

FC Bayern ohne Musiala - Zwei Neue in Startelf

In der Bayern-Aufstellung gibt es Überraschendes.

Birmingham - Der FC Bayern München beginnt sein zweites Vorrundenspiel in der Champions League gegen Aston Villa ohne Jamal Musiala. Der vielbelastete Fußball-Nationalspieler sitzt in Birmingham zunächst auf der Bank. In der Startformation setzt Trainer Vincent Kompany hinter Stürmer Harry Kane auf Serge Gnabry, Michael Olise und Kingsley Coman als Offensivkräfte.

Wie Musiala nimmt auch Neuzugang João Palhinha ein weiteres Mal auf der Bank Platz, im defensiven Mittelfeld läuft Aleksandar Pavlovic neben Joshua Kimmich auf. Im Vergleich zum 1:1 gegen Leverkusen gibt es zwei Veränderungen. Außer dem für Musiala ins Team gerückten Coman spielt Konrad Laimer für Raphaël Guerreiro.

Aston Villa als härter Prüfstein

Nach dem 9:2 zum Start in die neue Saison der Fußball-Königsklasse gegen Dinamo Zagreb wird der Traditionsclub aus England für die Bayern ein härterer Prüfstein beim Bestreben sein, die Tabellenspitze im neuen Format zu behaupten.

Das erst zweite Europapokal-Duell mit Aston Villa weckt bei den Älteren Erinnerungen. Im Mai 1982 verloren die Münchner im Endspiel des Europapokals der Landesmeister trotz Überlegenheit mit 0:1.