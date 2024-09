München - Manuel Neuer kehrt im Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen ins Tor zurück. Der Kapitän fehlte zuletzt angeschlagen beim 5:0 gegen den SV Werder Bremen. Ansonsten vertraut Trainer Vincent Kompany der erwarteten Formation, in der es im Vergleich zum Bremen-Spiel drei Wechsel gibt. Außer Neuer rücken Serge Gnabry und Raphaël Guerreiro ins Team, Kingsley Coman und Konrad Laimer bleiben dafür draußen.

Neuer hatte sich am Dienstag voriger Woche beim 9:2 in der Champions League gegen Dinamo Zagreb nach eigenen Angaben eine leichte Verletzung am Oberschenkel zugezogen. Er verließ zur Halbzeit den Platz, danach kam Sven Ulreich zum Einsatz. Dieser vertrat Neuer auch beim Sieg in Bremen. „Es war schon relativ früh klar, dass er am Wochenende wieder spielen wird, wenn alles normal läuft“, sagte Ulreich kurz vor dem Anpfiff bei Sky.

Palacios auf Bayer-Bank

Gäste-Coach Xabi Alonso vertraut im defensiven Mittelfeld auf Nationalspieler Robert Andrich. Der als Startelf-Kandidat gehandelte Exequiel Palacios sitzt erst einmal auf der Bank. Nach einer Meniskusoperation ist Palacios als Joker bereit. In der vergangenen Saison hatte er beim 2:2 in der Nachspielzeit per Elfmeter ausgeglichen.