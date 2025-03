Im Kräftemessen gegen Leverkusen in der Champions League setzt Trainer Kompany auf Coman in der Offensive. Bei Bayer muss Schick auf die Bank.

München - Der FC Bayern startet in den Champions-League-Kracher gegen Bayer Leverkusen mit Offensivspieler Kingsley Coman. Trainer Vincent Kompany setzt in seiner Anfangsformation im Achtelfinal-Hinspiel heute Abend (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena auf den französischen Fußball-Nationalspieler in seiner Anfangsformation. Mittelfeldspieler Joshua Kimmich ist erwartungsgemäß wieder zurück.

Xabi Alonso auf der Gegenseite verzichtet mal wieder auf einen klassischen Mittelstürmer. Patrik Schick und Victor Boniface sitzen zunächst auf der Bank. Stattdessen darf vorne Amine Adli von Beginn an ran. In der Abwehr startet Mario Hermoso wieder statt Edmond Tapsoba.