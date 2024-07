Augsburg - Der FC Augsburg hat sich im Stadtderby gegen den TSV Schwaben Augsburg keine Blöße gegeben. 3:0 (1:0) gewann der Fußball-Bundesligist ein Testspiel gegen den Regionalligisten. Für die Tore im altehrwürdigen Rosenaustadion sorgten Nathanael Mbuku (26.), Phillip Tietz (54.) und Masaya Okugawa (67./Foulelfmeter). Ansehnlich war vor allem das Tor von Tietz, das der Stürmer mit der Hacke erzielte.

Der FCA startet in der vorletzten August-Woche mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen in die 62. Bundesliga-Saison. Nach einem Trainingslager in Südafrika stehen zuvor aber noch hochkarätige Tests gegen Premier-League-Aufsteiger Leicester City am 3. August und den neunfachen französischen Meister Olympique Marseille am 10. August an.