Dresden - Mit knapp sechs Millionen Euro unterstützt Sachsen die Verbesserung der Trainingsbedingungen an hiesigen Bundesstützpunkten des Wintersports. Zu den Vorhaben, für die am Freitag die Förderbescheide übergeben wurden, gehören die Erweiterung der Beschneiung in Oberwiesenthal, der behindertengerechte Ausbau der Biathlon-Anlage Zinnwald sowie Arbeiten in der Vogtland Arena. Die Bundesstützpunkte in Sachsen seien Talentschmieden und wichtige Arbeitgeber in den Regionen, betonte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).