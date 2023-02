Fast ein Jahr nach Kriegsbeginn: 7373 Schüler in Berlin

Grundschüler aus der Ukraine sitzen in einem Klassenzimmer.

Berlin - Rund ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs gehen 7373 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in Berlin zur Schule. Davon besuchen rund 4800 sogenannte Willkommensklassen, um zunächst Deutsch zu lernen, wie aus einer Mitteilung der Bildungsverwaltung vom Dienstag hervorgeht. Seit Kriegsbeginn wurden demnach 85 pädagogische Fachkräfte aus der Ukraine als Lehrkräfte in Berlin eingestellt. „In den Berliner Kitas wurden mehr als 1400 schutzsuchende Kinder aus der Ukraine aufgenommen“, hieß es.

Insgesamt gibt es nach Behördenangaben derzeit mehr als 11.000 Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse in Willkommensklassen. Im vergangenen Jahr waren in Berlin deutlich mehr Flüchtlinge angekommen als in den Jahren zuvor.

Russland führt seit dem 24. Februar vergangenen Jahres einen Krieg gegen die Ukraine. Seit Kriegsbeginn registrierte das UN-Flüchtlingswerk UNHCR mehr als acht Millionen Ukraine-Flüchtlinge in Europa. Deutschland hat etwas mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Davon fanden schätzungsweise 100.000 Menschen in Berlin eine neue Bleibe.