Die Polizei überwacht in der Nacht bei Bautzen die Einhaltung der Geschwindigkeit. Über 460 Fahrer sind zu schnell unterwegs - zwei von ihnen besonders.

Fast doppelt so schnell wie erlaubt: Raser auf A4 erwischt

Bautzen - Die Polizei hat bei Geschwindigkeitskontrollen auf der A4 bei Bautzen zwei Raser erwischt, die fast doppelt so schnell unterwegs gewesen sind wie erlaubt. Die Beamten überwachten in der Nacht das Tempo auf der A4 Richtung Dresden, wie sie mitteilten. Demnach gilt an der Stelle ein Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde. Über 460 Fahrer waren den Angaben zufolge schneller unterwegs.

Der Fahrer eines Autos mit einem Kennzeichen aus Neustadt an der Saale war laut Polizei mit 156 Kilometern pro Stunde der Schnellste. Ihn erwarten zwei Punkte in Flensburg, 700 Euro Bußgeld und ein dreimonatiges Fahrverbot. Der Fahrer eines Wagens mit polnischem Kennzeichen sei mit 152 Kilometern pro Stunde nur unwesentlich langsamer gewesen. Auf ihn kämen zwei Punkte, 600 Euro Bußgeld und zwei Monate Fahrverbot zu.