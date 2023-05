In Thüringen wächst die Stiftungslandschaft kontinuierlich. Dennoch ist im bundesweiten Vergleich der Abstand zum Westen nach wie vor groß.

Fast 400 Stiftungen im Land: Rekordzahl an Neugründungen

Der Schriftzug „Stiftung“ ist an einem Gebäude zu lesen.

Berlin/Erfurt - In Thüringen sind im vergangenen Jahr so viele Stiftungen gegründet worden wie nie zuvor. 2022 gab es demnach 31 Neugründungen im Freistaat. Das sei die höchste Zahl seit 1990, wie der Bundesverband Deutscher Stiftungen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Damit engagierten sich inzwischen annähernd 400 rechtsfähige Stiftungen in Thüringen. Sie arbeiten etwa im sozialen Bereich, auf dem Bildungs- und Kultursektor oder betätigen sich für den Umweltschutz.

Die Wachstumsrate der Stiftungen lag den Angaben nach im vergangenen Jahr in Thüringen bei 7,9 Prozent - dass ist bundesweit die höchste Quote. Der deutschlandweite Durchschnitt betrug 2,5 Prozent. Allerdings ist das Stiftungswesen im Osten noch immer nicht so ausgeprägt wie im Westen.

Das hängt nach Verbandsangaben zum einen mit den unterschiedlichen Bevölkerungszahlen und der damit verbundenen Wirtschaftskraft, Einkommen und Vermögen zusammen - hat aber auch historische Gründe.

Im Durchschnitt gibt es nun im Freistaat 18,8 Stiftungen auf 100.000 Einwohnern. Im Bundesschnitt beträgt die Stiftungsdichte dagegen 30,3. Die meisten Stiftungen gibt es in Thüringen in Erfurt (51), gefolgt von Jena (35) und Weimar (33).

In ganz Deutschland ist die Zahl der Stiftungen bis Ende 2022 auf mehr als 25 250 Stiftungen angewachsen. Rund 690 wurden im vergangenen Jahr bundesweit neu errichtet. Die meisten Stiftungen haben ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg.