Berlin - Für fast 400.000 Berliner Schüler beginnen an diesem Donnerstag die Ferien. Dazu zählten auch Berufsschüler, sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung. Nach 46 freien Tagen - sechseinhalb Wochen - startet die Schule dann wieder am 28. August. Erstklässler beginnen in Berlin in der Regel eine Woche später mit der Schule - in diesem Jahr am 4. September. Ihre Zeugnisse bekommen die Berliner Schüler an diesem Mittwoch.

Wer noch nach Angeboten für die freie Zeit sucht, wird unter anderem auf dem offiziellen Hauptstadtportal berlin.de fündig. „Für kleine Forscher, kreative Köpfe, energiegeladene Sportler und Naturliebhaber finden Ganztagsangebote, Museumsveranstaltungen, Workshops und vieles mehr statt“, heißt es dort.