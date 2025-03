Fast 37.000 Menschen in Weimarer Schau zu David Friedrich

Weimar - Fast 37.000 Menschen haben nach Schätzungen der Klassik Stiftung Weimar deren Ausstellung mit Werken des Malers Caspar David Friedrich (1774-1840) gesehen. Die Schau, die sich in die vielfältigen Ausstellungen rund um den 250. Geburtstag des weltberühmten Künstlers reihte, zeigte erstmals den gesamten Weimarer Bestand an dessen Werken: Gemälde, Zeichnungen und Grafiken - darunter das mit anderen Stiftungen zusammen im vergangenen Sommer erworbene „Karlsruher Skizzenbuch“ Friedrichs. Die Schau geht am Sonntag nach 14 Wochen zu Ende.

Ein Thema der Ausstellung war das Verhältnis von Friedrich zu Dichter Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832). Sie widmete sich auch der Beziehung Goethes zu anderen Malern der Romantik und nahm die Frauen im Romantik-Netzwerk wie Louise Seidler und Johanna Schopenhauer in den Blickpunkt.

Der Zeichner und Maler Caspar David Friedrich wurde 1774 in Greifswald geboren. Die Residenzstadt Dresden war bis zu seinem Tod 1840 sein Lebensmittelpunkt.