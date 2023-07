Fashion Week startet am Montag in Berlin

Berlin - Die Fashion Week beginnt am Montag in Berlin. Neben etablierten Designern wie Kilian Kerner oder Anja Gockel zeigen viele neue Talente ihre Kreativität, auch Modestudentinnen und Modestudenten. Mit dabei sind wieder ukrainische Modeschöpferinnen und Modeschöpfer. Gleichzeitig starten die Modemessen „Premium“ und „Beyondfashion Berlin“. Viele Geschäfte in Berlin öffnen ihre Türen und locken mit Veranstaltungen oder Pop-Ups anlässlich der Fashion Week, die es zwei Mal im Jahr gibt.