Göttingen - Die Farbattacke auf das Göttinger Gänseliesel hat vermutlich einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Bisher geht die Stadt Göttingen von einem mittleren vierstelligen Betrag aus, wie sie am Montag mitteilte. Zudem solle eine Strafanzeige gegen die Täter gestellt werden. Aktivisten hatten am Samstag schwarze Farbe über das Wahrzeichen der Universitätsstadt gekippt.

Laut der Stadt wurden sowohl die Frauenfigur in der Mitte des Brunnens als auch die Brunnenschale verunreinigt. Ein Steinmetz und der Baubetriebshof der Stadt sollen das Wahrzeichen nun reinigen. Zudem soll das schmutzige Wasser am Dienstag von einer Fachfirma abgepumpt werden. Ob Schäden übrigbleiben werden, könne noch nicht gesagt werden. Erst im Frühjahr wurde der Brunnen für 35.000 Euro aufwendig generalsaniert.

„Während wir uns auch in Niedersachsen auf einen Hitzesommer mit Wasserknappheit vorbereiten, investiert unsere Bundesregierung weiter in den tödlichen Kurs der fossilen Energien“, hatten die Aktivisten unter anderem in einer Mitteilung kritisiert.