Leipzig - Mit einem Marsch durch Teile der Berner Innenstadt wollen sich die Fans von Fußball-Bundesligist RB Leipzig auf die neue Saison in der Champions League einstimmen. Vor dem Spiel des deutschen Pokalsiegers bei Young Boys Bern am 19. September (18.45 Uhr) wollen sich Fans bereits um 14.30 Uhr am Berner Münsterplatz treffen, wie der Kurvenverein Rasenballisten am Mittwoch auf der Plattform X, vormals Twitter, mitteilte.

Der Marsch soll um 15.00 Uhr beginnen, damit das zweieinhalb Kilometer entfernte Stadion Wankdorf auch rechtzeitig vor Anpfiff erreicht wird. Außer auf den Meister aus der Schweiz trifft die Mannschaft von RB-Trainer Marco Rose noch auf Manchester City und Roter Stern Belgrad.