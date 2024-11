Dresden - Drei Personen, darunter ein Kind, sind bei einem Wohnungsbrand in Dresden verletzt worden. Die Flammen seien aus bisher ungeklärter Ursache am frühen Morgen in einem Kinderzimmer im Stadtteil Strießen ausgebrochen, sagte die Polizei. Die Rauchentwicklung des Brandes sei so stark gewesen, dass die Straßenzüge rund um das betroffene Einfamilienhaus in dichten Rauch gehüllt waren, hieß es weiter.

Die Familie der Brandwohnung rettete sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie. Der 38-jährige Vater zog sich zuvor beim Versuch die Flammen eigenständig zu löschen, Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 35-Jahre alte Mutter sowie ihr Sohn wurden aufgrund einer Rauchgasvergiftung ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die kleine Schwester des Jungen blieb unverletzt und befinde sich den Angaben zufolge in der Obhut von Verwandten. Weitere Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei eingeleitet.