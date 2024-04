Gera - Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Gera mussten am Mittwochabend dieses sowie ein Nachbargebäude evakuiert werden. Die Mitglieder einer der in Sicherheit gebrachten Familien mit einem elf Jahre alten Kind wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in eine Klinik gebracht, wie die Landespolizeiinspektion Gera am Donnerstag mitteilte. Das Feuer selbst konnte schnell gelöscht werden, wegen des starken Rauchs aber sind den Angaben nach einige Wohnungen unbenutzbar. Deren Mieter kamen bei Bekannten unter. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer laut Polizei in einem Abstellraum aus, in dem sich Fahrräder und Möbel befanden, die genaue Brandursache ist noch unklar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf eine Summe im fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen.