Familie in Bremen rassistisch beleidigt und bedroht

Bremen - Eine Familie ist von einem Mann rassistisch beleidigt und mit einem Teppichmesser bedroht worden. Dem neun Jahre alten Sohn wurde von dem unbekannten Mann am Montagabend in Bremen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach prüft sie einen „fremdenfeindlichen Hintergrund“.

Nach Angaben der Polizei verließ der Vater, ein 40 Jahre alter Libyer, gegen 18.00 Uhr mit zwei Söhnen einen Supermarkt im Stadtteil Vegesack. Auf der Straße bezeichnete ihn ein Mann als „Syrer“ und beleidigte ihn als „Bomber“. Der Unbekannte zeigte auf eine Moschee auf der gegenüberliegenden Straßenseite und warf der Familie vor, dort Bomben zu bauen.

Während des Streits wurde der Sohn geschlagen und der Vater mit einem Teppichmesser bedroht. Der Angreifer flüchtete auf einem Fahrrad, nachdem die Polizei alarmiert wurde. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt.