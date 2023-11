Wusterhausen/Dosse /dpa/bb) - Eine Familie ist in Wusterhausen/Dosse (Kreis Ostprignitz-Ruppin) im Schlaf von einem Feuer in der Küche überrascht worden. Die fünf Bewohner des Einfamilienhauses im Ortsteil Kantow wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag von Brandgeruch wach, wie die Polizei mitteilte. Eine 22-Jährige und ein 15 Jahre alter Jugendlicher kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die anderen Familienmitglieder kamen bei Verwandten unter, da das Haus den Polizeiangaben nach nicht mehr bewohnbar war. Die Ursache des Brandes war bislang nicht bekannt. Wo in der Küche das Feuer ausbrach, konnte eine Sprecherin der Polizeiinspektion nicht sagen.