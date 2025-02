Karlsruhe - Welche Ansprüche haben Betroffene, über die in sozialen Netzwerken Falschbehauptungen verbreitet werden? Mit dieser Frage hat sich der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe beschäftigt. Konkret ging es um eine Klage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Renate Künast gegen den Facebook-Konzern Meta. Wann der Senat eine Entscheidung verkünden will, blieb zunächst offen. (Az. VI ZR 64/24)

Gegenstand des Verfahrens ist ein sogenanntes Meme, das ein Bild von Künast mit einem angeblichen Zitat zeigt: „Integration fängt damit an, dass sie als Deutscher mal Türkisch lernen.“ Die Wort-Bild-Kombination wurde bei Facebook in unterschiedlichen Varianten veröffentlicht und geteilt.

Die Krux: Künast hat den Satz nie gesagt. Sie will vor Gericht unter anderem erreichen, dass Facebook alle „kerngleichen“ Varianten des Memes löschen muss - ohne, dass die Grünen-Politikerin noch einmal auf die jeweiligen Internetadressen hinweisen muss. In den Vorinstanzen hatten das Landgericht und Oberlandesgericht Frankfurt ihr diesbezüglich recht gegeben.

Vorlage an den EuGH möglich

Politikerinnen und Politiker seien auf ihre Glaubwürdigkeit angewiesen, erklärte Künast nach der mündlichen Verhandlung am BGH. „Wenn dann jemand ein Zitat erfindet, schadet es einem. Es führt dazu, dass sich Leute aufregen.“ Gerade Hasskommentare würden über den Facebook-Algorithmus dafür sorgen, dass sich das Falschzitat immer weiterverbreitet. Es könne nicht sein, dass das Unternehmen daran verdiene, während die Betroffenen sich um die Beseitigung der entsprechenden Posts bemühen müssten.

Nachdem Künast, Meta und die Frankfurter Vorinstanzen in dem Verfahren bisher vor allem auf nationales Recht geschaut hatten, wies der BGH darauf hin, dass hier auch ein Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung der EU im Raum stehen könnte. Es stellten sich verschiedene europarechtliche Fragen, sagte der Vorsitzende Richter, Stephan Seiters, in der Verhandlung. Der BGH ziehe daher eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof in Erwägung.