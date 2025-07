Die Müllwagen der Berliner Stadtreinigung haben es nicht leicht. In engen Straßen hindern parkende Autos die Laster immer wieder am Durchkommen.

Berlin - In Berlin bleiben regelmäßig Mülltonnen ungeleert, weil parkende Autos die Müllabfuhr behindern. Besonders oft wurden die Lastwagen der Berliner Stadtreinigung (BSR) in der Dunckerstraße in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow blockiert, wie die Antwort der Verkehrsverwaltung auf eine schriftliche Anfrage der Grünen-Abgeordneten Antje Kapek zeigt.

In den Jahren seit 2020 kam das 782 Mal vor - das ist berlinweit Rekord. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“-Newsletter „Checkpoint“ darüber berichtet. Auf den weiteren Plätzen des Rankings folgen die Sonnenallee (700 Blockaden) und die Donaustraße (632) in Neukölln.

BSR-Fahrzeuge kommen in vielen Bezirken nicht durch

Auch in der Marschnerstraße in Steglitz-Zehlendorf (541 Blockaden), in der Adalbertstraße (539) und der Naunystraße (529) in Friedrichshain-Kreuzberg, in der Lychener Straße in Pankow (498) sowie in der Fritz-Kirsch-Zeile in Treptow-Köpenick (487) gab es das Problem wiederholt.

Die BSR erfasst entsprechende Störungen, die dazu führen, dass Mülltonnen nicht geleert werden können. Als Grund wird der Verkehrsverwaltung zufolge allerdings nur der Hinweis „verparkt“ erfasst. Die Statistik unterscheidet nicht, ob ordnungswidriges Gehwegparken, im Haltverbot abgestellte Fahrzeuge, „Zweite-Reihe-Parker“, zugeparkte Kreuzungen oder enge beziehungsweise zugeparkte Straßen die BSR-Mitarbeiter blockiert haben.