Ein Mann gibt sich als Polizist aus und erbeutet einen hohen Geldbetrag. Wie lief der Betrug ab?

Schöneiche - Eine 85-jährige Frau und ihr Ehemann sind in Schöneiche bei Berlin von einem Betrüger um einen fünfstelligen Euro-Betrag gebracht worden. Ein Unbekannter habe sich als Polizist ausgegeben, sagte eine Sprecherin der Polizei. Er habe der Seniorin erzählt, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun ins Gefängnis müsse. Nur eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro könne das verhindern.

Das Geld konnten die Frau und ihr Mann nicht aufbringen, also verringerte der Betrüger die geforderte Summe. Das Ehepaar packte daraufhin nach Polizeiangaben einen fünfstelligen Geldbetrag in eine Tasche und übergab diese später an eine vollkommen unbekannte Person. Die Polizei ermittelt weiter.