Immer wieder werden alte Menschen Opfer von Trickbetrügern, die ihnen am Telefon Lügengeschichten erzählen. Manchmal werden die Täter jedoch rechtzeitig gestoppt.

Falscher Polizist bei Betrug an alter Frau festgenommen

Berlin - Ein junger Mann hat sich in Berlin-Charlottenburg als Polizist ausgegeben, um eine alte Frau zu betrügen. Der 19-Jährige rief die 84-jährige Frau am Dienstag an und forderte sie auf, ihr Geld zu einer Parkbank zu bringen, um es vor einem geplanten Überfall zu schützen, wie die Polizei mitteilte. Er nahm das Geld entgegen und flüchtete. Polizisten, die den Vorgang bemerkten, konnten ihn stoppen und festnehmen.