Radebeul/Kreischa - Angebliche Sparkassenmitarbeiter haben in der Region Dresden mit betrügerischen Anrufen Tausende Euro erbeutet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, riefen die Unbekannten eine Frau in Radebeul und einen Mann in Kreischa an und verlangten die Freigabe von Transaktionen über eine Banking-App. Die 37-Jährige und der 54-Jährige kamen dem nach. Später stellten die Opfer fest, dass von ihren Konten rund 5000 sowie rund 4700 Euro abgebucht worden waren.