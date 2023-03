Falsche Polizisten: Spuren führen auch in den Nordwesten

Hildesheim/Bremen - Bei Thüringer Ermittlungen wegen Betrugs durch falsche Polizisten führen die Spuren auch nach Hildesheim und Bremen. Im vergangenen Jahr gaben sich Unbekannte am Telefon als Polizeibeamte aus. Sie überzeugten Senioren aus Thüringen und dem Saarland davon, ihnen Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände zu übergeben. Etwa 700.000 Euro erbeuteten sie auf diese Weise, wie die Polizei Hildesheim am Mittwoch mitteilte.

Das Geld und die Wertgegenstände wurden an verabredete Orte gebracht. Eine Kurierfahrerin transportierte sie in andere Städte, unter anderem nach Hildesheim und Bremen. Die Beute wurde dort an unbekannte Hintermänner übergeben.

Die Kurierfahrerin wurde im November vorläufig festgenommen. Nach den Hintermännern sucht die Polizei weiterhin. Das Thüringer Landeskriminalamt bittet nun um Hinweise zu drei mutmaßlichen Tätern.