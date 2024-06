Halle - Zwei Unbekannte haben sich bei einem Rentner-Ehepaar in Halle-Neustadt als Handwerker ausgegeben und sich dadurch Zutritt zu deren Wohnung verschafft. Die zwei Männer hätten am Mittwochmittag unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruchs bei der 89-Jährigen und dem 91-Jährigen geklingelt und vorgegeben, nun Messungen an Wasserhähnen durchführen zu müssen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Das Ehepaar ließ die Männer eintreten, woraufhin einer der Unbekannten im Bad hantiert habe, während der andere die Wohnung mutmaßlich durchsuchte. Die Rentnerin habe dies jedoch bemerkt und die falschen Handwerker aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Die Männer flüchteten, wobei einer von ihnen die Seniorin zur Seite stieß, wie es hieß. Die Frau blieb jedoch unverletzt. In dem Geschehen sei zwar nichts gestohlen wurden, die Polizei ermittle jedoch wegen versuchten Raubes. Die Polizei rät, keine fremden Personen unangemeldet in die Wohnung zu lassen und stattdessen erst einmal den Vermieter zu kontaktieren.