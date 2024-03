Seit Ende Februar gehen die Meldungen über Atemwegsinfektionen in Sachsen zurück. Die Erreger, die die kalte Jahreszeit stets begleiten, sind weiter unterwegs - auch Coronaviren.

Fallzahlen sinken: Ende der Grippewelle in Sachsen in Sicht

Dresden - Angesichts weiter sinkender Meldezahlen bei Atemwegsinfektionen sieht die Landesuntersuchungsanstalt (LUA) die Grippewelle in Sachsen vor dem Ende. Laut dem am Freitag vom Sozialministerium veröffentlichten aktuellen Bericht gingen die Zahlen der gemeldeten Fälle von Influenza, aber auch Corona sowie den RSV-bedingten Atemwegserkrankungen (Respiratorisches Synzytial-Virus) in der zweiten Märzwoche weiter zurück. Bei Influenza waren es knapp zehn Prozent, bei Corona sieben Prozent und bei RSV zwei Prozent.

Laut LUA treten Influenza-Erkrankungen weiterhin in allen Altersgruppen auf, nur bei unter Einjährigen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden weniger registriert. RSV-Infektionen indes treffen vor allem Säuglinge und Kleinkinder sowie Corona-Erkrankungen besonders ältere Menschen.

Seit Beginn der aktuellen Saison im Oktober 2023 wurden 366 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion registriert. Dabei handelte es sich um Menschen zwischen 39 und 99 Jahren. Zudem wurden 107 Influenza-Tote zwischen 11 und 96 Jahren gemeldet sowie neun Frauen und fünf Männer zwischen 71 und 99 Jahren, die an einer RSV-Infektion starben. Bisher wurden insgesamt fast 25.660 Corona-Nachweise gemeldet sowie in knapp 20.340 Fällen Influenza und rund 6500 RSV bestätigt.