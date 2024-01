Wittenberge/Gartz - Das Hochwasser in den Flüssen nimmt in Brandenburg weitgehend ab. Für die Stepenitz im Kreis Prignitz etwa berichtete das Landesumweltamt am Freitag von fallenden Wasserständen. Auch in Wittenberge an der Elbe, wo die Meldestufe 2 von insgesamt 4 gilt, geht das Wasser nach der Vorhersage zunächst bis Montag zurück. An der Oder wird für den Pegel Gartz (Uckermark) erwartet, dass ab Samstag die Hochwasseralarmstufe 1 aufgehoben wird. Die Deiche hielten den Wassermassen laut Umweltministerium gut stand.

Auch für die Schifffahrt ist die Lage in Brandenburg recht entspannt. Die Schiffsführer sind aufgrund der hohen Wasserstände aber angehalten, etwa bei Brückendurchfahrten vorsichtig zu sein, wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsbehörden mitteilten.

Ernster ist die Lage dagegen in Sachsen-Anhalt, wo erstmals in der aktuellen Hochwasser-Lage auch Bundeswehr-Soldaten im Einsatz sind. Dort soll ein Deichabschnitt stabilisiert werden.