Berlin - Weil ein Mann seine Frau geschlagen und mit dem Einsatz von Schusswaffen gedroht haben soll, ist in Berlin-Marzahn ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angerückt. Zunächst war die Polizei am Montagnachmittag wegen eines Falles häuslicher Gewalt in der Pekrunstraße alarmiert worden, wie sie am Dienstag mitteilte. Vor Ort erfuhren die Einsatzkräfte demnach, dass der 25-jährige Mann gedroht habe, sich eine Schusswaffe zu besorgen, mit der er bei einer Kundgebung am Montagabend auf Polizisten schießen wolle. Daraufhin wurde das SEK gerufen. Bevor es eintraf, nahmen Polizisten den Mann in der Nähe fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten den Angaben zufolge zwei Schreckschusswaffen, Munition und eine Machete.