Falke hängt stundenlang an Wetterfahne einer Kirche fest

Lüneburg - Kopfüber hat ein Turmfalke am Dienstag mehrere Stunden lang an der Wetterfahne eines Kirchendachs in Lüneburg festgehangen. Der Vogel war mit einer Kralle hängengeblieben und konnte sich nicht selbstständig befreien, wie die Stadt mitteilte. Zur Rettung wurde demnach eine Falknerin im Korb eines Autokrans zur Wetterfahne der St. Nicolaikirche hochgefahren. Sie befreite den Falken, der danach tierärztlich untersucht werden sollte.