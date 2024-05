Ein Schild mit der Aufschrift „Notaufnahme“ hängt an einem Krankenhaus.

Wernigerode - Bei einem Unfall mit einem Krad ist im Landkreis Harz eine 28 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Sie sei am Freitag auf dem Zweirad mitgefahren, als der 28 Jahre alte Fahrer das Vorderrad für einen Fahrtrick nach oben gerissen habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei sei die Frau auf der Landstraße 100 bei Drei Annen Hohne von dem Fahrzeug gefallen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.