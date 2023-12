Nach einer stürmischen Nacht steht am Morgen in Neuharlingersiel eine Inselfähre auf dem Kai, statt im Wasser zu schwimmen. Welche Auswirkungen das auf den Fährverkehr zwischen Neuharlingersiel und Spiekeroog hat, war zunächst nicht klar.

Fährschiff in Neuharlingersiel auf Kaimauer geschoben

Neuharlingersiel - Im ostfriesischen Neuharlingersiel ist eine Fähre auf die Kaimauer geschoben worden. „Das ist im Lauf der Nacht passiert, vermutlich heute früh beziehungsweise bei auflaufendem Wasser“, sagte am Freitag die Geschäftsführerin des Hafenzweckverbandes Neuharlingersieel, Christina Harms. Wie das Schiff, das für den Inselverkehr nach Spiekeroog eingesetzt wird, auf die Kaimauer kam, stand zunächst nicht fest.

Sturmtief „Zoltan“ hatte am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag für hohe Windgeschwindigkeiten an der Küste gesorgt. Für die ostfriesische Küste sagten Experten für Freitag schwere Sturmfluten vorher.

Das Schiff sei eine von drei Fähren zur ostfriesischen Insel Spiekeroog, sagte Harms. Mit dieser Fähre werde normalerweise auch die Fracht gefahren. „Da wird es sicherlich zu Problemen kommen in der nächsten Zeit.“ Der Personenverkehr sei aber aus ihrer Sicht nicht betroffen. Sie gehe davon aus, dass es für einen solchen Fall einen Notfallplan auch mit Nachbarreedereien gebe.

Verletzt wurde bei der Schiffshavarie laut Harms niemand. Auch Öl oder Diesel seien nicht ausgetreten, so dass es keine Gefährdung für die Umwelt gebe. Bei der zuständigen Reederei, der Nordseebad Spiekeroog GmbH, war zunächst niemand für Presseanfragen zu erreichen.

Das Schiff habe am Donnerstagabend noch im Wasser gelegen, sagte Harms. Sie selber sei abends gegen 22.30 im Hafen gewesen, da sei noch nichts passiert. Ursachenforschung sei noch nicht geschehen. Die personell kleine Hafenverwaltung sei am Freitag vollauf damit beschäftigt gewesen, die Unglücksstelle abzusichern.

Nun müssen Expertinnen und Experten das weitere Vorgehen planen. Geklärt werden müsse, ob und wie schwer das Schiff beschädigt sei - und ob man es wieder ins Wasser bekomme. Dazu müsse auch geprüft werden, ob der Hafenbereich geeignet sei, schwere Kräne einzusetzen, sagte Harms.