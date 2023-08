Börde - Ein Fahrradfahrer ist im Landkreis Börde von einem Auto erfasst worden und an seinen Verletzungen gestorben. Der Wagen fuhr am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 1174 Richtung Angern, als der 79-Jährige von rechts nach links die Straße überquerte, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern: Der Fahrradfahrer wurde über die Front des Wagens auf die Fahrbahn geschleudert. Die Rettungskräfte versuchten ihn zu reanimieren, er starb aber noch am Unfallort.