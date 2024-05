Walsrode - Weil ein 43 Jahre alter Fahrradfahrer beim Überqueren der Kreisstraße 129 bei Walsrode im Heidekreis die Vorfahrt nicht beachtet haben soll, stieß er mit einem Auto zusammen und starb. Bei dem Unfall am Mittwochabend in der Nähe des Vogelparks verlor der 51 Jahre alte Fahrer anschließend die Kontrolle über seinen Wagen, das gegen einen Baum prallte und sich überschlug, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann starb ebenfalls an der Unfallstelle. Die K129 wurde für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.