Köthen - Am Freitagabend hat sich ein stark alkoholisierter Fahrradfahrer bei einem Unfall mit seinem Rad in Köthen leicht verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei der 40-Jährige mit 3,93 Promille unterwegs gewesen. Dies habe ein Atemalkoholtest ergeben. Der Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Führen eines Fahrzeuges unter dem Einfluss von Alkohol verantworten.