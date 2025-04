Am Ostersonntag stoßen in der Innenstadt von Suhl ein Kind und ein Fahrradfahrer zusammen. Das Kind muss ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

Fahrradfahrer erfasst Kleinkind in Suhler Innenstadt

Kind in Klinik

Ein drei Jahre altes Kind ist am Kopf verletzt worden, als ein Fahrradfahrer mit ihm in Suhl zusammenstieß. (Symbolbild)

Suhl - Ein drei Jahre altes Kind ist nach einem Unfall mit einem Fahrradfahrer in Suhl mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gekommen. Der Radfahrer habe das Kind am Mittag in der Innenstadt erfasst, teilte die Polizei mit. Da zum Unfallzeitpunkt keine Personalien des Radfahrers aufgenommen werden konnten, sucht die Polizei nach dem Mann und bittet um Hinweise zu ihm und dem Unfall. Vermutlich sei der Radfahrer auf einem E-Bike unterwegs gewesen sein, er soll Fahrradhelm und -brille getragen haben.