Bruchhausen-Vilsen - Ein 67 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Diepholz lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Mann am Dienstag ohne Licht die Fahrbahn im Kreisverkehr in Bruchhausen-Vilsen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine 19 Jahre alte Autofahrerin fuhr in den Kreisverkehr und kollidierte mit dem Radfahrer. Der Radfahrer kam in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.