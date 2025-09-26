Am späten Donnerstagabend will im Landkreis Aurich ein Fahrradfahrer eine Bundesstraße überqueren - es kommt zu einem schlimmen Unfall.

Großefehn - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Aurich ist ein Radfahrer gestorben. Nach Angaben der Polizei wollte der 60 Jahre alte Mann am späten Donnerstagabend eine Bundesstraße bei Großefehn mit seinem Fahrrad überqueren. Dabei habe er ein Auto, das Vorfahrt hatte, übersehen, wodurch es zu einem frontalen Zusammenstoß gekommen sei.

Der 60-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der 28 Jahre alte Fahrer des Autos sei unverletzt geblieben.