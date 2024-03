Görlitz - Ein 31-Jähriger soll seinen Lebensunterhalt zwischen Sommer 2022 und 2023 Erlösen aus Fahrraddiebstählen im Görlitzer Stadtgebiet bestritten haben. Ab dem kommenden Donnerstag muss sich der Mann, der sich seit August 2023 in Untersuchungshaft befindet, am Landgericht in der Neißestadt verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm laut Anklage 21 Fälle zwischen Sommer 2022 und Juni 2023 zur Last. Meisten habe er hochwertige Fahrräder entwendet, darunter auch E-Bikes - aus Hinterhöfen, Hausfluren oder von Parkplätzen. Der Gesamtwert lag laut Anklage über 18.000 Euro. Für den Prozess sind zunächst zwei Verhandlungstage terminiert.