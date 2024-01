Zittau - Auf dem Weg nach Tschechien haben Polizisten zwei Fahrraddiebe gestellt. Die Männer hatten sich am Samstagmorgen am Grenzübergang in Zittau einer Kontrolle entzogen und waren zunächst geflüchtet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einer der Männer ließ dabei das Rad und einen Rucksack mit mutmaßlichen Tatwerkzeugen zurück. Der zweite Mann floh zunächst Richtung Zittau und ließ dort das Rad zurück.

Spuren im Schnee deuteten darauf hin, das er durch den Fluss Neiße nach Tschechien geflüchtet war. Die tschechischen Kollegen konnten wenig später einen 40-Jährigen stellen, wie die Polizei weiter mitteilte. Anhand weiterer Spuren konnten dem Duo mehrere Einbrüche in Olbersdorf (Landkreis Görlitz) nachgewiesen werden, bei denen sie unter anderem die beiden Räder gestohlen hatten.