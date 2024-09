Erfurt - Rund um Schulen braucht es nach Ansicht des Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Clubs (ADFC) in Thüringen autofreie Zonen. Es gehe um gesperrte Straßen zu den Bring- und Holzeiten, damit sogenannte Elterntaxis nicht alle bis vor den Schuleingang fahren, sagte der Landesvorstand Thilo Braun am Rande einer Fahrraddemonstration in Erfurt. „Leider ist so etwas bisher nur als Pilotprojekt möglich.“ Dass viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, sei ein zusätzliches Risiko für den Schulweg.

In Jena und Erfurt kamen am Wochenende jeweils Dutzende Menschen zur sogenannten „Kiddical Mass“ zusammen und radelten mit ihren Kindern durch die Städte. In Jena habe die Stadt im Anschluss an die Demo noch eine Straße abgesperrt, die die Kinder zum Spielen nutzen konnten, berichtete Braun.

Zu den Aktionen ruft der ADFC zweimal im Jahr auf. Im Herbst sind die Demonstrationen in die europäische Mobilitätswoche eingebettet.