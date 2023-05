Der Frühling lockt viele Menschen an die frische Luft, gern auch zum Radfahren. Diebe sind da nicht weit - wie am Geiseltalsee. In Magdeburg konnte die Polizei einen Erfolg verbuchen.

Geiseltal/Dessau-Roßlau/Magdeburg - Viele Sachsen-Anhalter haben aus Himmelfahrt und dem Brückentag ein verlängertes Wochenende gemacht und sind mit Rädern unterwegs gewesen: Diebe haben das genutzt und sind in Sachsen-Anhalt auf Tour gegangen.

An Campingplätzen und Ferienhäusern am Geiseltalsee etwa haben Unbekannte zehn E-Bikes gestohlen. In der Nacht zum Samstag verschwanden acht Räder, die hauptsächlich an Wohnmobilen befestigt waren, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag in Halle mitteilte. Sonntagmorgen wurden zwei weitere E-Bikes als gestohlen gemeldet, die auf einem Campingplatz im Freien angeschlossen abgestellt waren.

Aber nicht nur bei Nacht und Nebel sind die Diebe unterwegs: Vor dem Bauhaus Museum Dessau wurden einem Touristenehepaar aus Sachsen am Samstagnachmittag die Mountainbikes entwendet. Die Täter überwanden die Sicherung, ohne dass Zeugen den Diebstahl bemerkten, teilte die Polizei in der Bauhaus-Stadt mit.

In Magdeburg konnte die Polizei am Samstagabend mutmaßliche Diebe stoppen, die mehr als 20 Fahrräder in ihrem Transporter dabeihatten. Die Beamten hatten von einem Zeugen den Hinweis bekommen, in dem Fahrzeug könnte sich ein hochwertiges, als gestohlen gemeldetes Lastenfahrrad befinden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten tatsächlich das hochwertige Rad sowie die übrige Beute.

Alle Fahrräder wurden sichergestellt, um die Eigentumsverhältnisse zu ermitteln. Die 58 und 23 Jahre alten Männer, die mit dem Transporter unterwegs waren, wurden vernommen und mussten eine Sicherheitsleistung hinterlegen, bevor sie wieder ihrer Wege gehen durften.