Flöha - Im Landkreis Mittelsachsen sind zwei Fahrkartenautomaten innerhalb weniger Stunden gesprengt worden. Bei der Sprengung am Bahnhof Flöha in der Nacht auf Donnerstag entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von 30.000 Euro. Ob Bargeld entwendet wurde, war zunächst nicht klar. Vermutlich sei der Automat durch die Einleitung von Gas gesprengt worden, so eine Sprecherin der Polizei.

Bereits wenige Stunden zuvor war ein Fahrkartenautomat am Bahnhof in Bobritzsch-Hilbersdorf gesprengt worden. Auch hier entstand ein Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Ebenfalls ist unbekannt, ob Bargeld aus dem zerstörten Automaten gestohlen wurde. Ob es zwischen den beiden Taten einen Zusammenhang gibt, sei derzeit noch unklar, so die Sprecherin. Die Polizei ermittelt.