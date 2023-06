Leipzig - In der Nacht zum Samstag ist in Leipzig-Connewitz ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. Wie die Polizei Leipzig am Samstag mitteilte, zündeten die Täter gegen 2.30 Uhr den Sprengsatz an einer S-Bahn-Haltestelle und entkamen. Wie groß der Schaden und die Beute war, war zunächst unbekannt. Menschen wurden nicht verletzt.