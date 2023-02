Zörbig - Unbekannte Täter haben in Zörbig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) in der Nacht zum Dienstag einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Die Täter entwendeten aus einem Kassettenfach Bargeld in bislang unbekannter Höhe und richteten einen Schaden von rund 25.000 Euro an, wie die Polizei mitteilte.

Ein Anwohner wurde laut Polizei gegen 2.00 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. Durch sein Fenster sah er eine große Rauchwolke in der Nähe des Bahnhofs. Am Tatort sah er dann den gesprengten Automaten - die Täter waren allerdings schon auf und davon, wie es hieß.