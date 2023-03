Ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn steht an einem Bahnhof.

Helmstedt - Unbekannte haben einen Fahrkartenautomaten auf einem Bahnsteig in Helmstedt gesprengt. Anwohner sowie Beamte des Polizeikommissariats hörten am Dienstagmorgen einen lauten Knall, wie die Behörde mitteilte. Kurz darauf meldete eine Mitarbeiterin des Bahnhofs einen völlig zerstörten Fahrkartenautomaten. Trümmerteile lagen in einem Umfeld von bis zu zehn Metern verstreut. Die Polizei sperrte die angrenzenden Gleise für den Bahnverkehr. Die Täter waren geflüchtet. Wie hoch die Beute und der Gesamtschaden ist, wird derzeit ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Menschen oder Fahrzeuge bemerkt haben.