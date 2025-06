Eine heftige Explosion hat am Bahnhof in Wansleben am See einen Fahrkartenautomaten zerstört. Ein Güterzug wurde von umherfliegenden Teilen getroffen. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Wansleben am See - Unbekannte Täter haben am Bahnhof von Wansleben am See (Mansfeld-Südharz) einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Die Detonation in der Nacht war so stark, dass Teile des Automaten mehrere Meter weit flogen - und einen einfahrenden Güterzug trafen und beschädigten, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde auch ein Gebäude beschädigt.

Laut Polizei wurde der Fahrkartenautomat komplett zerstört. Der Schaden liegt bei etwa 15.000 Euro. Wie viel Geld im Automaten war, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei fahndet nach den Tätern. In der Nacht kam auch ein Polizeihubschrauber bei der Suche zum Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.