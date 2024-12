Wer mit Bus oder Bahn in Niedersachsen und Bremen fahren möchte, muss im neuen Jahr mehr Geld bezahlen. Manche Tickets bleiben aber auch zunächst im Preis stabil.

Die Preise für Fahrkarten steigen im neuen Jahr vielerorts in Niedersachsen und Bremen. (Symbolbild)

Hannover - Fahrgäste in Niedersachsen und Bremen müssen im neuen Jahr vielerorts mit höheren Preisen im Nahverkehr rechnen. Mehrere Verkehrsanbieter teilten auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass die Preise zum 1. Januar 2025 steigen werden. Begründet wurde dies unter anderem mit höheren Personal- und Energiekosten.

Hannover

Die Ticketpreise im Verkehrsverbund Großraum-Verkehr Hannover (GVH) steigen Anfang 2025 um durchschnittlich 3,3 Prozent, wie die Regionsverwaltung mitteilte. Der Betrieb des ÖPNV sei schlichtweg teurer geworden, teilte Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz mit. Die Preise für Energie und Personal seien gestiegen, Teile der Kostensteigerung müssten an die Fahrgäste weitergegeben werden.

Die Preiserhöhungen betreffen laut der Regionsverwaltung nahezu alle Ticketarten, ausgenommen sind Kurzstreckenfahrten und die Schulfahrkarten für Schülerinnen und Schüler. Einzelfahrscheine werden demnach vom 1. Januar 2025 an je nach Zone um 20 bis 30 Cent teurer. Kinderfahrkarten kosten mit 1,40 Euro dann 10 Cent mehr.

Braunschweig

Zum 1. Januar steigen die Ticketpreise im Gebiet des Verkehrsverbundes Region Braunschweig (VRB) um durchschnittlich rund sechs Prozent. Die Preise für eine Einzelfahrt steigen laut Verkehrsverbund zwischen 20 Cent im Stadttarif und 80 Cent in anderen Preisstufen. Eine Tageskarte für eine Person kostet zwischen 40 Cent im Stadttarif und 1,60 Euro in Preisstufe 4 mehr. Preisstabil bleibt die Schüler-Monatskarte, sie kostet weiterhin 30 Euro. Das Ticket wurde bis zum Schuljahresende am 31. Juli 2025 verlängert.

Die Kosten und Ausgaben der Verkehrsunternehmen sind laut VRB- Geschäftsführer Jörg Reincke deutlich gestiegen - vor allem die Aufwendungen für Personal, Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.

Bremen

Auch in Bremen steigt zum 1. Januar 2025 der Ticketpreis – im Schnitt um 6,2 Prozent. Das teilten der Verkehrsverbund Bremen & Niedersachsen (VBN) und der beauftragende Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen mit. Einzelfahrten verteuern sich demnach je nach Tarifstufe zwischen 10 und 70 Cent. Ein Einzelticket in Bremen kostet dann 3,20 Euro statt bisher 3,00 Euro, in Bremerhaven und Oldenburg 2,90 Euro statt 2,70 Euro.

Grund für die Erhöhung seien deutlich gestiegene Kosten, insbesondere für Energie und Personal. Die Anpassung der Fahrpreise sei notwendig, um den öffentlichen Nahverkehr langfristig zu sichern, teilte der Geschäftsführer des Zweckverbands Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen, Christof Herr, mit.

Dem VBN gehören 30 Verkehrsunternehmen in Bremen, Bremerhaven, Oldenburg, Delmenhorst und den angrenzenden Landkreisen mit einem Einzugsgebiet von rund zwei Millionen Menschen an.