Nöda - Ein Fahrgast wollte in einem Linienbus in Nöda (Landkreis Sömmerda) einer Busfahrerin helfen und ist von drei weiteren Fahrgästen brutal zusammengeschlagen worden. Die Busfahrerin bat das Trio am Mittwochnachmittag darum, im Bus nicht zu essen und zu trinken, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als die Männer aggressiv wurden, kam der 61-Jährige dazu.

Die drei jungen Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren sollen den Fahrgast laut Polizei zu Boden gerissen, ihn aus dem Bus gezogen und auf ihn eingeschlagen haben. Auch nahmen sie ihm den Rucksack ab und warfen die Tasche in einen Straßengraben. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt und kam in eine Klinik. Die drei Verdächtigen wurden in Erfurt aufgegriffen. Gegen sie wird wegen Körperverletzung ermittelt.