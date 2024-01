Ein Taxischild an einem Taxi.

Soltau - Ein Fahrgast hat in Soltau im Heidekreis auf einen Taxifahrer eingeschlagen und danach dessen Auto geklaut. Der 33-jährige Verdächtige habe unvermittelt auf den Fahrer eingeschlagen, als dieser den Wagen kurz angehalten habe, teilte die Polizei am Montag mit. Der 33-Jährige sei in der Nacht auf Sonntag offensichtlich betrunken gewesen, teilten die Beamten weiter mit. Tatsächlich habe der 57 Jahre alte Taxifahrer nur angehalten, weil er vermutete, dass sein Fahrgast frische Luft bräuchte.

Nach dem Angriff auf ihn flüchtete der Fahrer aus dem Taxi. Der Fahrgast, der ursprünglich von einer Feier kam, soll den 57-Jährigen kurz zu Fuß verfolgt haben und dann mit dem Taxi davongefahren sein. Polizisten griffen den 33-Jährigen samt Taxi kurz danach auf. Gegen den Mann seien mehrere Strafverfahren eingeleitet worden. Zudem seien eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen worden.