Fahrgast rastet in Linienbus aus und verprügelt Fahrer

Barchfeld - Ein aggressiver Fahrgast hat im Wartburgkreis einen Busfahrer verprügelt. Der Fahrer des Linienbusses hatte in Barchfeld das Haltesignal des Mannes übersehen und hielt erst ein paar Meter weiter an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin sei der augenscheinlich alkoholisierte Mann ausgerastet und habe den Fahrer kurz vor dem Aussteigen zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Während der folgenden Rangelei habe der Unbekannte weiter auf den Fahrer eingeschlagen und ihn getreten, bevor er dann zu Fuß flüchtete. Der 63 Jahre alte Fahrer erlitt mehrere Verletzungen und musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Die Polizei sucht nun die zwei anderen Fahrgäste, die zum Tatzeitpunkt im Bus waren und nach dem Vorfall am Freitagabend einfach weggelaufen seien, hieß es. Sie appellierte zudem, in Notsituationen Opfern zu helfen und sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen.