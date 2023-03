Zella-Mehlis - Ein geparktes Auto ist in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ins Rollen geraten - und hat zwei Frauen erfasst. Der Wagen war an einer abschüssigen Hofeinfahrt geparkt worden und setzte sich am Sonntagabend in Bewegung, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 68 Jahre alten Frauen, die unter einem Baum standen, erlitten bei dem Unfall Prellungen und Schürfwunden. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Die Polizei ermittelt gegen die 39 Jahre alte Fahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Handbremse angezogen - aber offenbar nicht fest genug, wie eine Sprecherin sagte.